Olympia-Start-Glanz: Mariah Carey verzaubert Mailand in Weiß

Ein glanzvoller Moment für die Olympischen Winterspiele 2026: Mariah Carey (56) begeisterte bei der Eröffnungsfeier im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand mit einer erstklassigen musikalischen Darbietung. Vor einem euphorischen Publikum sang die Pop-Ikone zunächst den italienischen Welthit "Volare" von Domenico Modugno auf Italienisch. Anschließend wechselte sie laut Bunte ins Englische und performte den Song "Nothing Is Impossible" aus ihrem Studioalbum von 2025. Ihre kraftvolle Stimme, die selbst die höchsten Töne mühelos erreichte, wurde von einer eindrucksvollen weißen Glitzerrobe mit silbernen Akzenten und dramatischer Schleppe begleitet.

Kurz nach Mariahs Auftritt sorgte die Sängerin Laura Pausini mit der italienischen Nationalhymne für eine emotionale Gänsehaut-Atmosphäre, bevor eine große Tanzperformance den ersten Teil der Feier abrundete. Im weiteren Verlauf des Abends standen mit dem italienischen Sänger Andrea Bocelli (67) und Pianist Lang Lang (43) weitere musikalische Höhepunkte auf dem Programm, wie die Bunte berichtet. Auch aus sportlicher Sicht boten die Feierlichkeiten bewegende Momente: Als Fahnenträger führten Skispringerin Katharina Schmid und Eishockeyspieler Leon Draisaitl (30) das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier an.

Mariah, die inzwischen auf eine jahrzehntelange Karriere zurückblicken kann, wurde bereits zuvor von den Organisatoren der Winterspiele groß angekündigt: "Weltweit bekannt für ihre unverwechselbare Stimme und ihr musikalisches Erbe, das Generationen und Kulturen umspannt, verkörpert Mariah Carey perfekt den emotionalen Geist der Spiele." Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele scheint damit sowohl für die Organisatoren als auch für die Sängerin ein voller Erfolg gewesen zu sein. Sport-Fans dürfen sich ab jetzt vom 6. bis 22. Februar auf spannende Wettkämpfe freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Pausini bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey eröffnet die Winterspiele 2026 in Mailand