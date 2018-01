Rodrigo Alves (34) hat sich dank unzähliger Beauty-OPs im Gesicht und am Körper in den vergangenen Jahren zu einer regelrechten Kunstfigur entwickelt. Diese extreme Verwandlung hat ihm den Titel "Real-Life-Ken" eingebracht und ihn international bekannt gemacht. Doch der in Brasilien geborene Brite hat jetzt die Schnauze voll von diesem Image!