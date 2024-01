Entführungsdrohung: Auf Jessica Alves wurde geschossen!

Es war ein großer Schreck für sie! Jessica Alves (40) ist den meisten Menschen vor allem als Real-Life-Barbie bekannt. Die Blondine legte sich für ihren Traum, wie die berühmte Plastikpuppe auszusehen, bereits mehrfach unters Messer. Dabei ließ sie sich unter anderem die Brüste, den Po und die Nase operieren. Doch nun macht die gebürtige Brasilianerin mit einer schockierenden Enthüllung auf sich aufmerksam: Jessica war Opfer einer Entführungsdrohung!

Das verrät sie jetzt gegenüber Mail Online. Jessica berichtet, dass auf sie Schüsse abgefeuert worden waren, als sie ihr Haus in São Paulo in Brasilien verlassen hatte. Von der Polizei wurde sie später schließlich aufgeklärt, was es mit der Schießerei auf sich hatte – Jessica war Opfer einer Entführungsdrohung! Das zwang sie dazu, bewaffnete Sicherheitsleute anzuheuern, die sie nun rund um die Uhr begleiten.

Neben ihrem Wohnsitz in Brasilien hat die Blondine auch eine Bleibe in London. Hier präsentierte sich die OP-Liebhaberin vor wenigen Wochen in einem freizügigen schwarzen Kleid. Dabei setzte sie ihre Kurven gekonnt in Szene.

Instagram / jessicaalvesuk Jessica Alves in einer Beauty-Klinik in der Türkei

ActionPress Jessica Alves im Juni 2022

Backgrid / Bob Grey Jessica Alves im Dezember 2023 in London

