Mehr Haut als Stoff: Jessica Alves glitzert im XXS-Kleid

Jessica Alves (41) weiß genau, wie sie sich die Blicke sichert. Die TV-Bekanntheit besuchte die UK Glamour Awards in London und suchte sich dafür ein ganz besonderes Kleid aus. Das ließ nur wenig Spielraum für Fantasie. Dank der großzügigen Cut-Outs gibt das Dress nicht nur den Blick auf ihre Beine frei, sondern setzt auch ihr tiefes Dekolleté in Szene. Besetzt ist der XXS-Fummel mit jeder Menge Glitzersteinen. Jessica schien sich aber richtig wohlzufühlen – sie begrüßte ihre Kolleginnen wie Aisleyne Horgan-Wallace (45) und Katie Price (46) mit einem strahlenden Lachen.

Für die selbst ernannte Real-Life-Barbie ist der Look wohl aber nichts Besonderes. Sie setzt ihre Kurven bei fast jedem Event mit durchsichtigen Stoffen und tiefen Ausschnitten in Szene. In eben jene Kurven hat die gebürtige Brasilianerin immerhin auch einiges investiert, denn ihr Körper ist das Ergebnis eines jahrelangen Beauty-OP-Marathons. Dem will Jessica aber mittlerweile abgeschworen haben. Bereits 2022 betonte sie in einem Interview mit Daily Mail, dass es, abgesehen von kleineren Korrekturen, keine großen Eingriffe mehr geben wird. "Ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein, und das will ich auch nicht. Es gibt aber ein paar Dinge, die ich in Ordnung bringen muss", betonte sie.

Daran schien sie sich bisher mehr oder weniger zu halten, denn in den vergangenen Monaten präsentierte sie eine korrigierte Nase und ein neues Facelift. Für letzteres flog Jessica erst im Februar extra in die Türkei, wo sie ein sogenanntes "Ponytail Lift" durchführen ließ, um Stirn, Wangen und Augenbrauen zu glätten. Damit sei sie jetzt aber "superglücklich" und habe nicht vor, sich weiter zu optimieren, wie sie dem Magazin versprach. Einer Sache sei sie sich mittlerweile nämlich bewusst: "Die Gesichtsauffüller, diese Hyaluronsäure, lassen uns nicht jünger aussehen, sondern sogar älter. Wir bekommen ein rundes, geschwollenes Gesicht." Sie gebe zwar immer noch rund 12.000 Euro im Monat für Schönheitsbehandlungen aus, wisse aber genau, dass diese die Alterung nicht auf Dauer aufhalten würden.

Backgrid/ActionPress Aisleyne Horgan-Wallace und Jessica Alves im November 2024

Instagram / jessicaalvesuk Jessica Alves im Januar 2023

