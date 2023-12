Ein Hauch von Nichts! Jessica Alves präsentiert XXL-Kurven

Jessica Alves (40) präsentiert die Ergebnisse ihres jahrelangen OP-Marathons! Die gebürtige Brasilianerin legte sich in der Vergangenheit schon unzählige Male unters Messer: Laut eigenen Aussagen gab die selbsternannte Real-Life-Barbie umgerechnet sage und schreibe eine Million Euro für die Eingriffe aus. Kein Wunder also, dass sie ihren optimierten Körper nur allzu gerne zur Schau stellt: Jetzt präsentiert Jessica ihre Kurven in einem eleganten, aber ziemlich freizügigen Look!

Auf diesen neuen Schnappschüssen flaniert die 40-Jährige durch den Londoner Stadtteil Mayfair – und dafür hat sie sich so richtig rausgeputzt: Jessica trägt ein schulterfreies, bodenlanges Kleid mit zwei tiefen Schlitzen. Die Robe bringt ihre üppigen Kurven perfekt zur Geltung. Dazu kombiniert sie schwarze Handschuhe sowie farblich passende Pumps und eine Handtasche.

Mit den vielen Beauty-OPs soll in Zukunft allerdings Schluss sein! Im Sommer 2022 erklärte Jessica gegenüber Daily Mail, dass sie nach rund 91 Schönheitsoperationen nicht mehr zum Beauty-Doc wolle. "Dann werde ich für immer mit der plastischen Chirurgie fertig sein!", betonte sie.

Getty Images Jessica Alves, britischer TV-Star

Backgrid / Bob Grey Jessica Alves, Dezember 2023

Instagram / jessicaalvesuk Jessica Alves, britische Real-Life-Barbie

