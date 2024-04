"War beängstigend": Jessica Alves hatte Autounfall in London

Jessica Alves (40) wollte sich eigentlich einen netten Abend in London machen – doch dieser wurde von einem schlimmen Erlebnis überschattet. Das Model, das als Real-Life-Barbie bekannt ist, war in einen Unfall verwickelt. "Es war sehr beängstigend! Ich war auf dem Weg zu Sexy Fish [Restaurant], um mich mit Freunden zum Essen und Trinken zu treffen, als ein Auto einfach in das Auto meines Fahrers krachte", erklärt sie gegenüber Mail Online. Da sie angeschnallt gewesen sei, habe sie sich nicht stark verletzt.

Durch den Aufprall sei Jessicas Körper und ihr Kopf "heftig hin und her geschleudert." Die Nachwirkungen davon hatte die Brasilianerin wenig später beim Dinner in besagtem Lokal gespürt: "Als ich im Restaurant ankam, hatte ich heftige Kopfschmerzen. Es war sehr beunruhigend." Trotzdem scheint sie ihren Abend noch ein wenig genießen zu können: Auf Instagram teilt die TV-Persönlichkeit einige Schnappschüsse, die sie am Abend des Vorfalls vor dem Restaurant zeigen. In einem eleganten, tief ausgeschnittenen Blazer und einem engen Rock strahlte sie für die Fotografen.

Es war nicht die erste angsteinflößende Situation, die die 40-Jährige in diesem Jahr durchleben musste. Im Januar wurde ihr mit einer Entführung gedroht! Als sie während eines Heimaturlaubs aus der Garage ihres Apartments in São Paulo kam, seien Schüsse auf sie abgefeuert worden. Die Polizei habe ihr anschließend erklärt, dass es sich dabei um eine Entführungsdrohung gehandelt hatte. Wie sie gegenüber Mail Online berichtet hatte, habe die Blondinedann Sicherheitspersonal für den Rest ihres Aufenthalts in Brasilien beauftragt.

Anzeige Anzeige

Backgrid / Bob Grey Jessica Alves im Dezember 2023 in London

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaalvesuk Jessica Alves, Real-Life-Barbie

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de