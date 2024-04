Real-Life-Barbie Jessica Alves setzt ihr Dekolleté in Szene!

Jessica Alves (40) zeigt selbstbewusst ihre chirurgisch vergrößerte Oberweite! Das ist auf einigen Bildern zu sehen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Während ihres Spaziergangs ist die Blondine im gehobenen Viertel Mayfair in London unterwegs und präsentiert superstolz ihr Dekolleté, das sie gekonnt in Szene setzt: In einem engen schwarzen Outfit mit schimmernden Goldapplikationen kommen die Vorzüge der brasilianisch-britischen Fernsehpersönlichkeit hervorragend zur Geltung. Dazu trägt sie eine dunkle Netzstrumpfhose, schwarze Handtasche und einen auffälligen Make-up-Look.

Für ihre Beauty-Eingriffe ist Jessica bereits seit vielen Jahren bekannt und macht kein Geheimnis aus diesen. Erst vor wenigen Monaten enthüllte die 40-Jährige sogar, dass sie sich durch die Behandlungen besser fühle. "Ich habe mich mit Freunden getroffen, bin zum Friseur gegangen und habe für nächste Woche ein Facelifting gebucht – wenn ich mich um mich selbst kümmere, fühle ich mich gut", plauderte die TV-Bekanntheit in einem Interview mit dem Online-Magazin.

Eigentlich hatte die gebürtige Brasilianerin den Beauty-OPs vor geraumer Zeit bereits abgeschworen. Grund hierfür seien mehrfache Probleme gewesen, wie beispielsweise verrutschte Implantate oder eine unschöne Narbe nach einem Facelifting. In einem Interview mit dem Boulevardblatt behauptete die Blondine daraufhin entschlossen: "Ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein und das will ich auch nicht. Es gibt aber ein paar Dinge, die ich in Ordnung bringen muss, bevor der Sommer vorbei ist. Dann werde ich für immer mit der plastischen Chirurgie fertig sein!" Das Versprechen an sich selbst konnte sie jedoch bislang nicht einhalten.

Instagram / jessicaalvesuk Jessica Alves im Juli 2021

privat Jessica Alves im November 2021

