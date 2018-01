Ihre Story könnte einem Märchenbuch entsprungen sein! Vor wenigen Wochen veränderte sich das Leben von Schauspielerin Meghan Markle (36) von Grund auf: Für ihre Verlobung mit Prinz Harry (33) hängte sie nicht nur ihre Karriere an den Nagel, mit ihrem Schritt über die Schwelle des Kensington Palastes erwartete die Amerikanerin außerdem eine Reihe von royalen Regeln . Für ihre neuen Verpflichtungen dürfte die Bald-Braut aber bestens gewappnet sein!

Dessen ist sich zumindest ihre ehemalige Chefin Paula Sheftel im Interview mit der britischen Express sicher. Unter ihren Fittichen soll Meghan im zarten Alter von 13 Jahren in einer "Humphrey Yogart"-Verkaufsstelle Frozen Joghurt verkauft haben. Für gerade einmal drei Dollar die Stunde soll sie nach der Schule und am Wochenende zehn bis zwölf Stunden die Woche gearbeitet haben. Dort habe sie nicht nur durch den Eisverkauf und dem regelmäßigen Ausleeren von Mülleimern Disziplin erlernt, sondern ebenso soziale Kompetenzen aufgebaut. "Wir haben ihr beigebracht, sympathisch zu sein und mit den Kunden Augenkontakt zu halten sowie aufrichtig zu sein" , ließ Paula das Blatt wissen.

Auf diese Weise soll sich die Jungbrünette schnell zu einer besonders beliebten Angestellten gemausert haben. In den Augen von Meghans ehemaliger Mentorin dürfte ihr Minijob sie all die Fähigkeiten gelehrt haben, die sie für ihr künftiges Leben als Royal brauchen werde. Glaubt ihr auch, dass Meghans Minijob ihr in ihren royalen Abenteuern nützlich sein könnte?