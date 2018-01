"Ich erspare euch die furchtbaren Details, aber als ich in der Nacht meines Sturzes aus dem OP kam, sagte der Arzt zu Mike (ihr Ehemann, Anm. d. Red.), dass er zwischen 40 und 50 Stiche zum Nähen gebraucht habe", schrieb Carrie laut Entertainment Tonight in einer Nachricht an ihren Fanklub. Obwohl die Wunde gerade abheilt, sehe sie nicht mehr so aus wie früher. Dennoch möchte die "Before He Cheats"-Interpretin positiv in die Zukunft blicken und setzt auf die Unterstützung ihrer Anhänger: "Ich bin entschlossen 2018 toll werden zu lassen und möchte auf diesem Weg Dinge mit euch teilen. Und wenn ich bereit dafür bin, vor die Kamera zu treten, möchte ich, dass ihr alle versteht, warum ich ein bisschen anders aussehen könnte."