"Wir probieren uns aus. Ich gehe mit dem Kleinen in den Rewe und er sagt, auf was er Hunger hat", erzählte der Sänger im Bild-Interview. "Meistens will er Pizza essen, aber das geht auch nicht immer." Wie fast jedes Kind liebt er neben Pizza aber vor allem eins: Spaghetti Bolognese! Alessio ist eben ein waschechter Italiener. Das Vater-Sohn-Gespann schwingt immer gemeinsam den Kochlöffel: "Wir kochen auch wirklich zusammen. Also ich nehme dann einen Stuhl, dann kommt er zu mir an den Herd." Doch keine Panik: Pietro betonte, dass der Mini-Chefkoch dabei stets genügend Sicherheitsabstand einhalte.