Ein Treffen unter Kollegen. So könnte man Farids Überraschungsbesuch bei dem an Muskelschwund leidenden jungen Mann auch bezeichnen. Denn Samuel macht selbst Musik. Unter dem Pseudonym Nacpany nimmt er mit Freunden eigene Raptracks auf und stellt diese auf YouTube. Das Gespräch mit Farid war zwar schon Monate zuvor auf dessen Tour geplant, hat dann aber erst kurz vor Weihnachten geklappt: "Mein Vater und eine Freundin vom Verein 'Krebskranke Kinder in Not' haben das Treffen dann bei mir zu Hause organisiert", verriet Samuel Bild.