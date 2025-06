Akka und Lisa Marie Akkaya suchen Zuhause in Deutschland

Im November 2023 trafen Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (24) eine lebensverändernde Entscheidung: Die beiden Influencer wanderten von Deutschland nach Dubai aus. Seit die 24-Jährige in ihrer zweiten Schwangerschaft aber mit schweren Komplikationen zu kämpfen hat, ist sie zusammen mit ihrem Sohn Emilio bei ihren Eltern in Deutschland. In ihrer Instagram-Story verkündet sie nun eine Entscheidung, die ihre zukünftige Wohnsituation betrifft: "Aufgrund meiner aktuellen Situation mit Xavi und meiner Gesundheit haben wir uns dazu entschieden, dass es wichtig ist, auch hier einen Wohnsitz zu haben, damit wir nicht immer bei meinen Eltern wohnen müssen und jemanden in der Nähe haben, falls etwas passieren sollte."

Der passende Zweitwohnsitz in ihrer Heimat muss aber erst mal gefunden werden. Die erste Besichtigung stehe aber schon an. "Wir haben am Sonntag eine ganz wichtige Hausbesichtigung. Akka kann leider nur über FaceTime dabei sein", erklärt sie. Während Lisa in Deutschland geblieben ist, musste Akka zwischenzeitlich nach Dubai zurückreisen, um einige Sachen zu klären. Die Schwangere bittet ihre Fans, die Daumen zu drücken, dass sie in der Immobilie ihr passendes "Deutschland-Zuhause" finden werden. "Auf den Bildern ist es wirklich ein Traum", schwärmt die werdende Zweifachmama.

Das junge Ehepaar macht im Moment eine schwierige Zeit durch. Erst vor wenigen Wochen verkündeten sie die frohe Nachricht, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Die Vorfreude auf ihren Sohn Xavi wurde aber getrübt, als Lisa ins Krankenhaus musste, da ihr Geburtsvorgang viel zu früh einsetzte. Die Ärzte konnten eingreifen und bis heute ist das Baby noch nicht auf die Welt gekommen. Den Rest der Schwangerschaft muss sich die Influencerin nun aber unbedingt schonen und hoffen, dass ihr zweiter Sohn noch so lange wie möglich in ihrem Bauch bleiben wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025

Anzeige Anzeige