So steht es um eine dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz"

Die Kaulitz-Zwillinge Bill (35) und Tom (35) starten erneut durch: Auf Netflix ist ab sofort die zweite Staffel ihrer beliebten Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz" verfügbar. In acht Folgen gewähren die Musiker ihren Fans erneut Einblicke in ihren Alltag – inklusive privater Momente und dem Beginn der Bauarbeiten an Bills Anwesen in Los Angeles. Doch wie steht es um eine dritte Staffel? Offiziell bestätigt ist sie zwar noch nicht, doch die finale Folge der neuen Staffel macht laut "Kino.de" Hoffnung. "Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und am schönsten ist es noch nicht", scherzt Tom, und auch Bill meint: "Das sieht mir alles sehr unfertig aus."

Die erste Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" war ein voller Erfolg und schaffte es direkt in die Top 10 der Netflix-Charts. Sollte auch die zweite Season ähnlich erfolgreich sein, stehen die Chancen auf eine Fortsetzung gut. Bis es so weit ist, ist allerdings etwas Geduld gefragt. Staffel zwei wurde kurz nach dem Start der ersten Staffel produziert – ein ähnlicher Zeitplan könnte bedeuten, dass Staffel drei im Sommer 2026 erscheint. Neben möglichen neuen Episoden sorgt auch der gemeinsame Podcast "Kaulitz Hills" für Unterhaltung und gewährt weitere Einblicke in das Leben der Brüder.

Die Serie bietet den Zwillingen nicht nur eine Plattform für berufliche, sondern auch für persönliche Geschichten. Bill verarbeitet in den Folgen nicht nur den Sanierungsprozess seines neuen Hauses, sondern auch private Herausforderungen. Während das Hausprojekt für ihn mit Chaos verbunden ist, zeigt sich Tom gewohnt strukturiert. Diese Mischung aus Authentizität, Brüderchaos und persönlicher Entwicklung dürfte Fans auch weiterhin begeistern – und eine weitere Staffel umso wahrscheinlicher machen.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, April 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Bill Kaulitz auf dem Zeltfetival Ruhr in Witten, August 2023