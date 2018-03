Farid Bang (31) und Kollegah (33) kurbeln die Wirtschaft an. Die beiden Rapper sonnen sich derzeit im Erfolg ihres gerade veröffentlichten Albums "Jung Brutal Gutaussehend 3". Schon vor dem Release erreichte die Platte wegen der vielen Vorbestellungen Goldstatus. Für die zwei Wortakrobaten macht sich das sicherlich deutlich auf den Bankkonten bemerkbar. Kollegah der Boss und Farid der Banger hauen die Kohle aber am liebsten direkt wieder raus: "Ich denke, das wird sich bei sämtlichen Bordellen in den Jahresbilanzen widerspiegeln."



