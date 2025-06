Robert und Carmens Angreifer tranken während Überfall Wein

Ein Schreckensmoment für Robert Geiss (61) und Ehefrau Carmen Geiss (60): Ihre Villa in St. Tropez wurde Ziel eines Einbruchs. Die beiden Reality-TV-Stars berichteten jetzt erstmals im exklusiven Interview mit Frauke Ludowig (61) und RTL detailliert über den Vorfall, den sie als einen der größten Schocks ihres Lebens bezeichneten. Besonders kurios: Einer der Täter soll während der Tat ganz unverfroren eine ganze Flasche Roséwein aus dem Vorrat der Geissens genossen haben. Dieser Moment der Fahrlässigkeit könnte den Einbrecher nun teuer zu stehen kommen.

Wie Robert Geiss berichtet, könnte ausgerechnet die leere Weinflasche zur entscheidenden Spur werden. "Diese Flasche hier hat einer der Idioten gesoffen", erklärt er und erinnert sich an eine Szene, die von der Überwachungskamera festgehalten wurde: Einer der Täter greift während der Tat ganz ungeniert zum Wein der hauseigenen Marke "Villa Geissini" – und nimmt zum Trinken sogar die Maske ab. Dabei richtet er sein Gesicht offenbar direkt in eine weitere Kamera. Die Polizei hat die Flasche inzwischen wohl als mögliches Beweismittel sichergestellt. Für Robert Geiss steht fest: "In meinen Augen waren das keine hundertprozentigen Profis." Schon am Tatabend sei ihm ein starker Alkoholgeruch bei den Männern aufgefallen.

Für Carmen und Robert war der Einbruch auch eine emotionale Belastung. Das Paar, das durch die Reality-Show Die Geissens große Bekanntheit erlangte, spricht offen über die Ängste, die sie seitdem begleiten. Besonders die Sicherheit ihrer Töchter Davina (22) und Shania (20) steht für das Paar jetzt im Vordergrund. Inzwischen haben sie zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen – denn so etwas soll sich nicht wiederholen. Ob die ungewöhnliche Nachlässigkeit der Täter der Polizei nun entscheidende Hinweise liefert, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964/ Carmen und Robert Geiss, Unternehmer

Anzeige Anzeige

RTL II Robert Geiss, Unternehmer

Anzeige Anzeige