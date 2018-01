Sie weiß ihr Kügelchen gut zu verpacken! In den vergangenen Jahren wurde immer wieder unterstellt, Annemarie Carpendale (40) sei schwanger. Alles nur leere Behauptungen – bis vor knapp zwei Monaten. Da ließen Annie und ihr Mann Wayne (40) die Babybombe platzen. Seither verzaubert die Moderatorin mit ihrer wachsenden Kugel ihre Fans. An Silvester bewies sie erneut: So sexy kann schwanger sein!

In einem transparenten Traum in Schwarz feierte Annie zusammen mit Wayne in das neue Jahr auf Mauritius. Ihr Bauch kommt zwar wegen des hochgeschnittenen Höschens nicht allzu sehr zur Geltung, ihren Fans raubt sie mit diesem heißen Anblick auf Instagram aber trotzdem den Atem. Doch nicht nur das Outfit steht der 40-Jährigen – besonders das Lächeln in ihrem Gesicht vervollständigt den Schwanger-Glow.