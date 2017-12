Zwei Verliebte in der Stadt der Liebe! Die Weihnachtstage sind vorbei und 2018 steht in den Startlöchern. Für Annemarie (40) und Wayne Carpendale (40) hat 2017 eine besonders süße Überraschung bereitgehalten: Die Moderatorin und der Schauspieler erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Bevor sie im neuen Jahr zu dritt sind, verbringen die Turteltauben jedoch noch einen Kurzurlaub in Zweisamkeit – und welche Stadt bietet sich da besser an als Paris?