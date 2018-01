Am Wochenende stellte das heiße Male-Model seiner Angebeteten die Frage aller Fragen: Während ihres gemeinsamen Urlaubs im malerischen VIP-Skigebiet Aspen, Colorado, hielt Chris um die Hand der Luxusblondine an. "Ich bin so aufgeregt, dass ich mich mit der Liebe meines Lebens und meinem besten Freund verlobt habe", erzählt Paris People. Die 36-Jährige kann es immer noch nicht fassen: "Ich habe mich noch nie so glücklich, sicher und geliebt gefühlt. Er ist in jeder Hinsicht perfekt für mich und hat mir gezeigt, dass es wirklich Märchen gibt", schwärmt die US-Beauty.