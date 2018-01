Schlichte, aber niedliche Worte an ihren Schatz! Seit Ende 2015 sind Scarlett Gartmann und Marco Reus (28) inzwischen bereits liiert. Weihnachten verbrachten der BVB-Kicker und das Model in diesem Jahr somit zum zweiten Mal als Paar. Kurz nach den Festtagen verschlug es die beiden Turteltauben jetzt aber in die Wüste: Mitten aus den sandigen Dünen ließ die blonde Beauty ihrem Liebsten nun eine zuckersüße Botschaft zukommen!

Instagram / scarlettgartmann Scarlette Gartmann

Nach dem Weihnachtsstress gönnte sich das Paar erst einmal eine Auszeit in der Wüste – und genau dort bedankte sich Scarlett nun bei ihrem Marco! Via Instagram teilte sie einen Schnappschuss, auf dem zu sehen ist, wie das Pärchen vor einer traumhaften Wüstenlandschaft Händchen haltend in die Luft springt. Noch viel süßer als das Foto ist allerdings ihre Liebesbotschaft an ihren Freund. "Danke, dass du so bist, wie du bist!", schrieb die Spielerfrau zu dem romantischen Pic. Auch ihre Follower waren ganz entzückt von dieser niedlichen Message. Ein User forderte die beiden sogar dazu auf, ganz schnell zu heiraten.

Instagram / scarlettgartmann Scarlette Gartmann und Marco Reus

Spekulationen über eine mögliche Verlobung gab es in der Vergangenheit tatsächlich schon des Öfteren. Erst im Oktober heizte die Herzdame des Fußballers mit einem fetten Klunker am linken Ringfinger die Gerüchteküche an. Bestätigt haben die zwei bisher allerdings noch nichts.

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann

