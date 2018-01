Steht ihre Liebe schon wieder auf der Kippe? Justin Bieber (23) und Selena Gomez (25) nähern sich seit wenigen Wochen wieder einander an. Nach einigen heimlichen Dates verbrachten die zwei jetzt sogar Silvester zusammen in Cabo, Mexiko. Doch ausgerechnet das neue Jahr starteten Sel und der Biebs angeblich mit einem Mega-Beef.

Zusammen mit sechs Freunden hätten Jelena am 2. Januar den Rückflug nach Amerika angetreten. Das soll dem Online-Magazin The Blast von einer Quelle des Flughafenpersonals zugetragen worden sein. Die konnte nach der Landung beobachten, wie sich die Musiker in den Haaren gelegen haben, wie es heißt. Ohne Kuss oder Umarmung zum Abschied seien die beiden am Ende sogar in getrennte Richtungen gegangen. Fans müssen sich deshalb aber nicht um die Beziehung des Traumpaares sorgen.