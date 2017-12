Laut TMZ fingen Paparazzo den "Sorry"-Sänger vor einem Restaurant in Beverly Hills ab, als er gerade mit Kellnern für Selfies bereitstand. Ein Reporter fragte den Mega-Star ganz direkt, ob er demnächst vorhat, seiner Liebsten einen Antrag zu machen – und Biebs Reaktion war verdächtig : Schelmisch fing der 23-Jährige breit an zu grinsen und stieg schnell in seinen Wagen! War das etwa ein Ja?!

Ein Happy End wäre "Jelena" nach den zahlreichen Hochs und Tiefs der Beziehung wirklich zu wünschen! Erst vor wenigen Tagen gab es bereits Gerüchte über einen möglichen Weihnachts-Antrag. Die Mutter von Sel lud den Kanadier allerdings für das Fest der Liebe aus. Wird's jetzt vielleicht an Silvester was mit der Verlobungsfrage? Die Jahreswende feiern die beiden Turteltauben nämlich ganz sicher gemeinsam in New York!