Sie waren also nicht zufällig beide zur gleichen Zeit in Mexiko. Was unzählige Jelena-Fans gehofft hatten, hat sich jetzt bestätigt. Selena Gomez (25) und Justin Bieber (23) starteten gemeinsam ins Jahr 2018. Nachdem das Paar Weihnachten getrennt verbracht hatte, feierten die Turteltauben Silvester zusammen in Cabo. Einige Tage zuvor war zunächst Selena mit einigen Freundinnen in die schöne Meeresstadt gereist, kurz darauf wurde auch der Biebs dort gesichtet. Ein Insider plauderte gegenüber E! News aus dem Nähkästchen: "Justin hat am Samstag in eine Villa mit Meerblick eingecheckt, die nur zehn Minuten von Selenas Villa entfernt ist. Er hat Zeit mit Selena verbracht. Sie sind zusammen ins neue Jahr gestartet und haben sich das Feuerwerk über dem Wasser angesehen."