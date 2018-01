Ist Iggy Azalea (27) längst wieder in festen Händen? Seit der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Nick Young (32) – der Basketballspieler soll sie mehrfach betrogen haben – war es lange Zeit still um das Liebesleben der Powerlady. Jetzt werden aber zum wiederholten Male Gerüchte laut, die Blondine hätte ein neues Objekt der Begierde gefunden: Iggy soll mit Migos-Rapper Quavo (26) turteln!

Nicht zum ersten Mal machen damit Spekulationen um eine Beziehung der beiden die Runde. Bereits Ende Oktober wurden die beiden bei einem gemeinsamen Abendessen in Atlanta erwischt, wie unter anderem eine Restaurantangestellte getwittert haben soll. Nach dem Dinner sei Iggy dann in einem McLaren davongebraust – und genau so einen fährt natürlich Quavo... Was meint ihr, sind Iggy und Quavo ein Paar? Stimmt ab!