Bewaffneter Raubüberfall: Rapper Quavo wurde festgenommen

Quavo (32) ist in die Hände der Justiz geraten. Der Rapper hatte im vergangenen Jahr einen schweren Verlust durchleben müssen: Sein Neffe Takeoff (✝28) war in eine Schießerei geraten und ums Leben gekommen. Seitdem hält Quavo den Verstorbenen in Ehren, indem er ihm beispielsweise sogar ein Album widmet. Doch jetzt sorgt er abseits seiner Musik für Aufsehen: Quavo wird während eines Raubüberfalls auf einer Jacht festgenommen!

Auf einem Luxusboot vor Miami soll es laut TMZ zu einem bewaffneten Raubüberfall gekommen sein. So sollen sich einige Männer auf der Jacht aggressiv gegenüber dem Kapitän verhalten haben, nachdem dieser wieder in Richtung Hafen steuern wollte. Neben Morddrohungen soll ihm auch noch sein Geldbeutel und Telefon abgenommen worden sein. Zusätzlich habe die Polizei im Nachhinein auch Waffen auf dem Boot gefunden. Und mitten in dem ganzen Trubel befand sich Quavo! Wie ein Video zeigt, wird er während des Polizeieinsatzes auf der Jacht gefesselt, bevor er in Gewahrsam genommen wird – doch anscheinend zu Unrecht: Später stellt sich heraus, dass er mit dem Überfall nichts zu tun hatte und wird wieder auf freien Fuß gelassen.

Das hätte dem Rapper wohl auch nicht ähnlich gesehen. Vielmehr zeigt er sich seit Takeoffs Tod von seiner emotionalen Seite: Bei den diesjährigen BET Awards war er gemeinsam mit Offset (31), dem Cousin des Verstorbenen, aufgetreten, um seinem Neffen zu gedenken. "Für die Rakete", schrieb der 32-Jährige zu einem Video von der Show.

Getty Images Quavo und Takeoff im Januar 2019

Getty Images Rapper Quavo im Juli 2023

Getty Images Quavo und Offset vor einem Bild von Takeoff

