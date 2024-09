In diesen Looks strahlten die Promis bei den MTV VMAs 2024

Die MTV Video Music Awards wurden wieder verliehen. Zu diesem Anlass versammelten sich wie jedes Jahr eine Menge berühmte Künstler – und schmissen sich dafür ordentlich in Schale. So erschien beispielsweise Katy Perry (39) in einem Wet-Look, für den die Sängerin ihre Haare so stylte, als sei sie gerade frisch aus dem Meer gestiegen. Dazu trug sie ein weißes, schulterfreies Crop-Top sowie einen tief geschnittenen Rock der Marke Who Decides War. Sabrina Carpenter (25) erinnerte in ihrem Outfit währenddessen an gleich zwei bekannte Gesichter: Die "Taste"-Interpretin glänzte in einem mit silbernen Perlen besetzten Vintage-Kleid von Bob Mackie, das Madonna (66) ursprünglich getragen hatte. Dazu frisierte sie ihre blonde Mähne à la Marilyn Monroe (✝36).

Die beiden Musikerinnen überzeugten aber nicht nur mit ihren Outfits, sondern durften sich auch über einen Award freuen. Die "Roar"-Interpretin wurde mit dem Michael Jackson Video Vanguard Award ausgezeichnet und Sabrinas Song "Espresso" gewann die Kategorie "Song des Jahres". Eine Künstlerin übertrumpfte die beiden jedoch: Taylor Swift (34) durfte eine Vielzahl der sogenannten "Moonman"-Trophäen mit nach Hause nehmen, unter anderem in den Kategorien "Video des Jahres", "Künstlerin des Jahres" und "Beste Zusammenarbeit" für ihr Lied "Fortnight" mit Post Malone (29). Dementsprechend strahlte die "Karma"-Sängerin auch während der Verleihung: Taylor trat in einem auffälligen gelb-karierten Look von Dior vor die Fotografen, zu dem sie kniehohe schwarze Staffel kombinierte.

Es waren aber nicht nur die Ladies, die an dem Abend begeisterten. Auch die Männer konnten sich in ihrer Garderobe sehen lassen. Die Wahl von Rapper Quavo (33) fiel auf einen glänzenden schwarzen Anzug, in dem er eine elegante Figur abgab. Zudem begeisterte er während der Musikveranstaltung durch eine Performance mit Lenny Kravitz (60). Måneskin-Frontmann Damiano David (25) dagegen erschien in einem schicken braunen Anzug der Marke Etro und Produzent DJ Khaled (48) ließ sich in einem farbenfrohen, pinken Zweiteiler ablichten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den MTV VMAs, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Quavo bei den MTV VMAs, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Damiano David bei den diesjährigen MTV VMAs, September 2024

Getty Images DJ Khaled bei den MTV Video Music Awards, September 2024

Anzeige Anzeige