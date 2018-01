Große Dessous-Liebe! Angelina Kirsch (29) gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Plus-Size-Models und weiß genau, wie sie ihre Kurven perfekt in Szene setzt. Ob im Bikini oder in Unterwäsche – sie zeigt einfach gern, was sie hat. Wie passend, dass Freundin Sylvie Meis (39) vor Kurzem eine eigene Dessous-Kollektion auf den Markt gebracht hat und bald sogar extra Wäsche für kurvige Frauen entwirft.

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch in Sylvies Dessous

Angelina postete jetzt in ihrer Instagram-Story ein heißes Pic von sich in Unterwäsche. "Vielen Dank, Sylvie", bedankte sie sich bei der Niederländerin für die schwarze Spitze. Die kurvige Schönheit kann sich freuen, denn Sylvie hat für 2018 einiges in petto. Neben einer Swimwear-Kollektion wird die Geschäftsfrau in Kürze auch eine Curvy-Linie herausbringen. "Ich liebe Frauen, wie sie sind. Ob sie dünner sind, curvyer sind, ich finde Frauen einfach schön! Und ich zelebriere gerne diese weibliche Form", erklärte die 39-Jährige noch im Dezember im Promiflash-Interview.

Andreas Rentz / Getty Sylvie Meis bei "Let's Dance", 2017

Da wird Angelina mit Sicherheit bald noch das ein oder andere Teil abstauben können. Und für Frauen, die sich vielleicht nicht an die heißen Stücke trauen, hat die Let's Dance-Kandidatin vor einigen Wochen einen Tipp auf Lager: "Wenn du deinen Körper mit all deinen Kurven, Unebenheiten und Falten umarmst, lernst du ohne Engelsflügel fliegen." Wie gefällt euch Angelina in Sylvies Dessous? Stimmt ab.

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch, Curvy-Model

