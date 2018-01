Und wieder ist ein Jahr vorbei: Saskia Atzerodt (25) erlebte 2017 viele Höhen und Tiefen . Nach dem Sieg im Sommerhaus (29) trennte sie sich von ihrem Verlobten Nico Schwanz (39) per SMS. Seither warten die Fans auf einen neuen Mann an ihrer Seite. Jetzt rechnete das TV-Sternchen mit dem vergangenen Jahr ab und startete mit einem ganz besonderen Wunsch in das neue.

In ihrer aktuellen Instagram-Story postete die 25-Jährige nachdenkliche Zeilen zum Jahreswechsel. Für sie steht fest, dass einige Dinge aus 2017 im neuen Jahr nicht wiederkehren sollten. "Aber gegen einen aufrichtigen Partner mit guten Charakter hätte ich nichts einzuwenden." Denkt sie dabei vielleicht an Ex-Freund Nico? Ihren Posts nach zu urteilen weiß die Blondine ganz genau, was sie an ihrem ehemaligen Verlobten hatte. Aber ist sie wirklich bereit für etwas Neues oder will sie eher ihre alte Liebe zurück?