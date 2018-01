Für die Tour in Nordamerika begann der Kartenverkauf bereits an Taylors Geburtstag am 13. Dezember – und noch nicht eine der 33 Shows ist ausverkauft! Zum Vergleich: Die Tickets für ihre Gigs 2015 waren innerhalb weniger Minuten vergriffen. Ein Insider verriet jetzt gegenüber The Post: "Der Verkauf ist bisher eine Mega-Enttäuschung. Es sind noch Hunderte, wenn nicht Tausende Karten für jede Show übrig!" Doch woran liegt's? Vielleicht am Geld? "Ich habe 150 Dollar für ein Ticket für die '1989'-Tour mit wunderbaren Plätzen bezahlt. Jetzt müsste ich für die gleichen Plätze bei der 'Rep'-Tour um die 500 Dollar (knapp 450 Euro – Anm. d. Red.) berappen!", beschwerte sich ein Swiftie-Supporter auf Twitter. Etlichen Fans ist das offenbar zu teuer, deshalb verzichten sie lieber auf ein Taylor-Live-Erlebnis!