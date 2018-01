Spukt's im Hause Winehouse? Am 23. Juli 2011 starb Amy Winehouse (✝27) knapp zwei Monate vor ihrem 28. Geburtstag an einer Alkoholvergiftung. Der Vater der Soulsängerin, Mitch Winehouse , behauptet nun, dass er immer noch Kontakt zu seiner toten Tochter habe: Sie erscheine ihm als Geist!

Der Brite erzählte in einem Interview mit der Boulevarzeitung The Sun: "Nach drei Jahren habe ich gedacht, dass sie vielleicht in irgendeiner Gestalt zurückkäme und sie kommt zurück – nicht physisch, aber geistig – zu jeder Zeit. Ihr Geist setzt sich auf meine Bettkante. Er sitzt dann nur da und sieht so aus wie sie mit ihrem wunderhübschen Gesicht und schaut mich an. Ich sage zu ihr 'Geht es dir gut?', weil ich wirklich nervös werde, wenn sie hier ist. Aber gleichzeitig ist es schön, sie um mich zu haben."