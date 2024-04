Schlimme Schulzeit: Amy Winehouse wurde früher gemobbt!

Die Soul-Legende Amy Winehouse (✝27) hatte schon als Kind kein einfaches Leben! Im Alter von zwölf Jahren besuchte sie eine renommierte Schauspielschule in London – dort musste sie ihre ersten Berührungspunkte mit Mobbing erfahren. Im Podcast "Table Manners with Jessie and Lennie Ware" berichtet ihre ehemalige Klassenkameradin Billie Piper (41) jetzt von dieser schlimmen Zeit. "Sie wurde in der Schule ziemlich oft gemobbt, weil sie ihr eigenes Ding machte und es mochte, die Grenzen bei anderen zu testen", verrät die 41-Jährige. Die "Back To Black"-Interpretin hob sich schon damals von allen anderen ab.

Billie selbst war schon immer ein großer Fan von Amy! "Sie hat untypische Sachen gemacht und das hat mir wirklich gefallen. Sie konnte alles machen. Sie war superschlau und superintelligent, anders als alle anderen Mädchen an dieser Schule", schwärmt die Schauspielerin. Mit diesem kontroversen Verhalten kam Amy aber nicht bei allen ihren Mitschülern gut an. Einige andere Schüler fanden die Sängerin wohl nicht so umgänglich und mieden sie, meint die "Doctor Who"-Darstellerin.

Die "Valerie"-Interpretin verstarb 2011 mit nur 27 Jahren an den Folgen einer Alkoholvergiftung. Anlässlich ihres Megaerfolgs und ihrer gleichzeitig tragischen Lebensgeschichte wird ab dem 14. April die Verfilmung ihres Lebens über einige Leinwände flimmern. Amy wird dabei von Barbie-Star Marisa Abela (27) verkörpert. Im Film "Back To Black" wird der Beginn ihrer Karriere, die Liebe zur Musik und auch ihr starker Alkohol- und Drogenmissbrauch dargestellt.

Getty Images Billie Piper, März 2024 in London

ActionPress / Click Media/Dean / SplashNews.com Marisa Abela als Amy Winehouse am Set von "Back to Black", 2023

