Das war ein kurzes Gastspiel! Bei Get The Fuck Out Of My House versuchen sich 100 abenteuerlustige Normalos im Kampf um 100.000 Euro. Ähnlich wie bei Big Brother verbringen die Kandidatin vier Wochen abgeschottet von der Außenwelt. Das Besondere an der Show: Die Kandidaten wohnen in einem stinknormalen Einfamilienhaus! Für die 25-jährige Fitore offenbar ein größeres Problem, als ihr lieb ist: Sie wirft schon nach 90 Minuten das Handtuch!