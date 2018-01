Die Ikone kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Am bekanntesten ist sie für ihre Rolle in dem Film "Barbarella". Außerdem gewann sie zwei Oscars in der Kategorie "Beste Darstellerin": 1972 für ihre Darstellung in dem Film "Klute" und 1979 für den Streifen "Coming Home – Sie kehren Heim". Aktuell ist die 80-jährige Aktivistin in der Netflix-Serie "Grace and Frankie" zu sehen.