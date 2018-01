Was man nicht alles für ein ruhiges Silvester tut! Kein Paar steht wohl derzeit so im Fokus der Öffentlichkeit wie Prinz Harry (33) und seine Verlobte Meghan Markle (36). Da ist es nicht so leicht, auch einmal ungestört etwas Zeit außer Haus zu verbringen. Dennoch haben die beiden es geschafft, still, heimlich und unerkannt die Jahreswende in Nizza zu verbringen.