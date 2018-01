Unter anderem auf YouTube wandte sich der Social-Media-Star reumütig an seine Follower. Denen entging allerdings nicht: Logan Paul monetarisierte seine Aufnahme, bekommt also Geld für den Upload. Mittlerweile haben schon über 23 Millionen User den neuen Beitrag "So Sorry" des Blondschopfs angeschaut. Das bringt ihm laut Just Jared zwischen 8.000 und 68.000 Dollar ein.