Für Anna-Maria Zimmermann (29) ging Mitte Dezember ein Traum in Erfüllung: Sie wurde zum ersten Mal Mutter . Söhnchen Matti macht das Glück mit ihrem Ehemann Christian Tegeler perfekt. Da rückt auch glatt in den Hintergrund, dass sie seit einem Unfall im Oktober 2010 ein Handicap hat und ihren linken Arm zum Teil nicht mehr bewegen kann. Das machte die Schlagersängerin jetzt mit einem charmanten Statement klar.

Dass sich ihre Fans um sie sorgen, rührt Anna-Maria offensichtlich sehr. Doch die Ex-DSDS-Kandidatin scheint bestens in die Mutterrolle hineingewachsen zu sein und sucht sich auch kleine Helfer. So hat sie zum Beispiel einen Babyautositz gekauft, den sie leicht auch nur mit einem Arm bedienen kann.