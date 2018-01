Was für eine heiße Social-Media-Offensive! In den letzten Wochen postet Sylvie Meis (39) auf ihrem Instagram-Account einen scharfen Schnappschuss nach dem anderen. Wäre der Bilderdienst ein Datingprofil, würde Sylvies Mailbox vermutlich vor Nachrichten überquellen. Nach Bekanntwerden der Trennung von ihrem Verlobten Charbel Aouad genießt die Moderatorin ihr Single-Leben nun offensichtlich in vollen Zügen und will allen zeigen: Die Meis ist heiß!