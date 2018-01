Ein Knallerauftritt für den guten Zweck! Rita Ora (27) ist zurzeit eine der gefragtesten Künstlerinnen und tourt von einer Show zur nächsten. Erst vergangenes Jahr überzeugte sie bei einer Powerperformance im Finale von The Voice of Germany . Nun kehrt Rita für ein besonderes Konzert wieder zurück nach Deutschland!

Kommenden Freitag wird die quirlige Blondine in Hamburg für eine Veranstaltung des Charity-Kanals Channel Aid auf YouTube in der legendären Elbphilharmonie auftreten. Wie die Homepage des Konzerthauses verlauten lies, wird der Erlös des bereits ausverkauften Musikereignisses für einen guten Zweck gespendet. Aber auch Fans, die keine Tickets mehr ergattern konnten, müssen nicht traurig sein – das Konzert wird live auf Channel Aid übertragen. Ein weiterer Anreiz für Ritas Supporter, sich auf den Weg zur Elphi zu machen: Um 18.30 ist dort der rote Teppich ausgerollt, über den die Sängerin nebst dem einen oder anderen Promi schreiten wird. Vielleicht lässt sich dann auch ein Foto mit der Sängerin abstauben.

An einem Wohltätigkeitsprojekt wirkte die 27-Jährige schon im Juni 2017 mit. Damals hatten 79 Menschen ihr Leben durch einen Brand im Londoner Grenfell Tower verloren. Um Geld für die Opfer zu sammeln, rief Britain's Got Talent-Juror Simon Cowell (58) Musiker für einen Charity-Song zusammen: Neben Rita sangen unter anderem Robbie Williams (43) und James Blunt (43) "Bridge Over Troubled Water" von Simon & Garfunkel.