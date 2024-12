Rita Ora begeistert in rotem Kuschelmantel aus Fellimitat

Rita Ora (34) trat am Montagabend bei der Pre-Show von "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" in Manhattan auf – und überzeugte vor Ort nicht nur als Co-Moderatorin von Ryan Seacrest (50), sondern zog auch mit ihrem Outfit mal wieder alle Blicke auf sich. Die Sängerin trug einen auffälligen, roten Mantel aus Fellimitat über einem schwarzen Lederkleid und kombinierte dazu schwarze Boots. Ihre Haare band sie zu einem strengen, kleinen Knoten zusammen und setzte außerdem auf ein natürliches Make-up.

Die "I Will Never Let You Down"-Interpretin fällt mit ihren Looks gerne auf. So auch kürzlich, als sie bei den diesjährigen British Fashion Awards in London eine neue, auffällige Frisur präsentierte: Rita trug einen stacheligen, blondierten Vokuhila. Doch damit nicht genug – auch die Augenbrauen der 34-Jährigen waren wasserstoffblond gefärbt und ließen sie so wie einen anderen Menschen wirken. Ihr außergewöhnliches Aussehen rundete sie mit einem Oversized-Anzug sowie schrillem Schmuck und einem metallischen Lippenstift ab.

Rita dürfte wohl auch im kommenden Jahr weiterhin mit ihren Looks begeistern – auch wenn sie das nicht aufzählte, als sie auf Instagram über ihre Pläne für 2025 sprach. Unter einer Reihe von Schnappschüssen, die sie unter anderem in einem roten Crop-Top sowie einem transparenten Leopardenkleid zeigte, schrieb die Frau von Taika Waititi (49) nämlich vor kurzem: "Was sind eure Pläne für 2025? Meine sind [meine Marke Typebea], Musik, coole Filme, Zeit mit Familie und Freunden und das Beste aus jedem Moment machen."

Actionpress / SOPA Images / SIPA Rita Ora bei den British Fashion Awards im Dezember 2024

Instagram / ritaora Rita Ora im Dezember 2024

