Amor hat beim ersten Treffen mitten ins Herz getroffen! Nino de Angelo (54) ist seit ein paar Wochen frisch verliebt und gibt nun Vollgas mit der 30-jährigen Kate Merlan (bekannt aus der Reality-Show Newtopia ). Inzwischen hat das Paar sein Glück nicht nur mit einem Tattoo besiegelt, sondern plant bereits, in ein gemeinsames Liebesnest in Köln zu ziehen.

"Wir haben uns über Facebook kennengelernt, ich sah ihr Foto und war sofort verliebt", schwärmt der "Jenseits von Eden"-Interpret im Interview mit Bild. Nach der virtuellen Begegnung zögerte Nino nicht lange und wollte seine Angebetete auch im realen Leben treffen. "Ich habe sie einfach über die Messenger-Funktion angerufen und gesagt: 'Hey, hier ist Nino de Angelo. Ich bin gerade in Köln. Hast du heute Zeit?'" Noch am gleichen Tag hatten sie ihr erstes Date in der Kölner Cocktailbar "Savoy" und den ersten Kuss gab es zehn rekordverdächtige Minuten später.