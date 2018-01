Laut Bild feierte Nino bereits am Silvesterabend turtelnd mit seiner neuen Freundin im Kölner Restaurant Maca-Ronni. "Er stellte sie den Leuten ganz stolz vor und erzählte: 'Das ist die Frau meines Lebens.' Er überlegt sogar, für sie nach Köln zu ziehen", erzählte ein Partygast der Zeitung. Die Frau, die ihn derzeit so glücklich macht, heißt Kate Merlan und ist eine bekannte Reality-TV-Teilnehmerin. Schon 2015 war die brünette Beauty Kandidatin bei der Sat.1-Show Newtopia. 2017 wird sie jetzt in dem Format "Get The Fuck Out Of My House" zu sehen sein, das ab Donnerstag auf ProSieben läuft.