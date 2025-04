Tödlicher Unfall: Sänger Nino de Angelo sagt Konzert ab

Ein tragischer Unfall überschattet das geplante Konzert von Nino de Angelo (61) in Leipzig. Bei den Aufbauarbeiten in der Quarterback Immobilien Arena stürzte ein 53-jähriger Mann aus großer Höhe und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen. Der Sänger zeigte sich tief betroffen und erklärte in einer Instagram-Story, dass die für den Abend geplante Show nicht stattfinden könne. Ein Ersatztermin wurde bereits festgelegt: Am 9. Dezember 2025 sollen die Leipziger Fans Nino de Angelo live erleben können.

Die Veranstalter und Betreiber der Arena teilten mit, dass eine Durchführung der Veranstaltung unter den gegebenen Umständen nicht möglich sei. In der gemeinsamen Mitteilung hieß es: "Künstler, Band, Veranstalter und die Betreiber der Quarterback Immobilien Arena Leipzig sehen sich nicht imstande – aufgrund des Unfalls – die Veranstaltung heute durchzuführen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen." Die Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Nino de Angelo kündigte an, dass die übrigen Termine seiner Tournee, darunter die nächste geplante Show in Hannover, wie gewohnt stattfinden sollen. "The show must go on", sagte der Sänger in seiner Botschaft.

Nino de Angelo, bekannt für Hits wie "Jenseits von Eden", hat in seiner Karriere bereits einige Höhen und Tiefen erlebt. Der 1963 geborene Sänger kämpfte in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen und privaten Rückschlägen, zeigte sich jedoch stets als Kämpfer. Der tragische Vorfall in Leipzig geht ihm laut eigenen Aussagen sehr nahe. Fans loben in den sozialen Netzwerken seine respektvolle und empathische Reaktion. Trotz der Absage betont der Künstler, wie wichtig es sei, in einer solchen Situation Mitgefühl zu zeigen und den Fokus auf die Angehörigen des Verstorbenen zu legen.

ActionPress Nino de Angelo, Sänger

Getty Images Nino de Angelo im Dezember 2013 in Hamburg