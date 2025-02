Ständiger Begleiter: Nino de Angelo spricht über seine Sucht

Nino de Angelo (61) hat in einem Gespräch mit Bild offen über seine jahrzehntelangen Kämpfe mit Suchtproblemen gesprochen. Der Sänger, der mit seinem Hit "Jenseits von Eden" unvergesslich wurde, gab zu, dass der Alkohol nach wie vor eine gefährliche Verlockung für ihn darstelle. "Der Kampf gegen den Dämon Alkohol ist ein lebenslanger. Ich habe ihn heute im Griff, aber ich kann nicht sagen, dass ich von ihm geheilt bin. Er wird mich nie verlassen, und ich bin immer noch absturzgefährdet." Besonders heikel sei, dass bei bestimmten Alkoholpegeln sein Verlangen nach Kokain zurückkehre, was für ihn in einen vollständigen Zusammenbruch münden könne. Daher trinke er oft lieber gar nicht oder reduziere den Konsum auf ein Minimum. "Ich trage eben dieses Suchtpotenzial in mir", erklärte er.

Eine große Stütze in diesem schwierigen Kampf ist seine Partnerin Simone, mit der er eine enge, von gegenseitigem Verständnis geprägte Beziehung führt. Nino betonte, dass er ohne sie vermutlich nicht mehr leben würde, da sie ihn dazu brachte, einen Weg aus der Abhängigkeit einzuschlagen. "Ohne Simone würde ich heute nicht mehr leben. Als wir uns kennenlernten, habe ich schwer gesoffen. Damals hat sie mir die Frage gestellt: 'Willst du leben oder sterben?' Ich habe mich für das Leben und für Simone entschieden", erzählt er im Interview mit Bild. Gerade in der Zeit, als er noch stark alkoholabhängig war, stellte sie ihm diese alles entscheidende Frage, die ihn wachrüttelte. Diese Erfahrungen und seine inneren Konflikte hat der Sänger inzwischen auch in seine neue Musik einfließen lassen, um seinen Fans Einblicke in seine persönliche Geschichte zu geben.

Nino, der seit Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Schlager ist, hat in seiner Karriere nicht nur große Erfolge gefeiert, sondern auch zahlreiche Tiefpunkte überwinden müssen. Der durch seine internationale Karriere abgehärtete Künstler wirkt heute reflektierter, weiß um seine Verletzlichkeit und scheut sich nicht, diese öffentlich zuzugeben. Seine Beziehung zu Simone zeigt, dass auch in der dunkelsten Zeit eine starke Partnerschaft lebensrettend sein kann. Privat lebt Nino zurückgezogener als früher, doch er bleibt als Künstler ein Kämpfer – genau wie abseits der Bühne.

Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo und seine Freundin Simone, Oktober 2023

Getty Images Nino de Angelo, Sänger