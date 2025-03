Finanzieller Tiefpunkt: Nino de Angelo über dunkle Zeiten

Schlagersänger Nino de Angelo (61) macht mit einem ehrlichen Geständnis Schlagzeilen. Im Interview mit der "Westdeutschen Zeitung" berichtet der Musiker, wie er in der Vergangenheit bittere finanzielle Tiefpunkte erleben musste. "Ich war reich, ich war pleite – ich habe alles durch", erklärt der Sänger offen. Besonders eine Situation ist ihm in Erinnerung geblieben: "Es gab Zeiten, da musste ich erst Pfandflaschen wegbringen, um mir vier frische Brötchen zu kaufen." Nach zwei Insolvenzen in seinem Leben hat Nino einen neuen Umgang mit Geld gefunden.

Heute möchte der "Jenseits von Eden"-Sänger keine großen Reichtümer mehr anhäufen. Ihm sei es wichtiger, in einem überschaubaren Rahmen Konzerte zu geben und sich dabei Ruhe und Freiheit zu bewahren. "Ich lasse mir nicht mehr reinreden", betont er. Mit Dankbarkeit blickt der Musiker auf sein Comeback und all die Erfahrungen zurück, die sein turbulentes Leben prägten. Für ihn sei es entscheidend, nur noch das zu tun, was sich wirklich richtig anfühlt und das Leben lebenswert macht. "Wer so viel erlebt hat wie ich und keine Dankbarkeit empfindet, sollte sich fragen, was los ist", reflektiert Nino nachdenklich.

Rückschläge gehören in Ninos Leben dazu. Erst letztes Jahr musste er seinem ehemaligen Manager Michael Sommer 120.000 Euro zurückzahlen. Auch seine geplante Hochzeit mit seiner Verlobten Simone musste aufgrund seiner Flugangst zunächst verschoben werden. Doch der Sänger, der seit Jahrzehnten mit seinen Hits ein breites Publikum begeistert, hat gezeigt, dass er sich nicht unterkriegen lässt. Im Gegenteil: Mit mehr Gelassenheit und einem neuen Fokus verfolgt er nun ein Leben, das fernab von Luxus ihm vor allem eines verspricht – innere Freiheit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nino de Angelo im Dezember 2013 in Hamburg

Anzeige Anzeige

Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo und seine Freundin Simone, Oktober 2023

Anzeige Anzeige