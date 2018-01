Dabei ist die kleine Maus doch noch nicht einmal drei Jahre alt! Trotzdem soll sie demnächst an der Seite ihres Daddys das Leben als Vloggerin kennenlernen, wie Timur auf Instagram bekannt gibt: "Meine Tochter und ich werden auf unserem YouTube-Channel 'Zoe's Spielzeuge' regelmäßig Spielzeuge auspacken und präsentieren." Damit dürfte der brandneue Kanal wohl vor allen Dingen an andere Mamas und Papas gerichtet sein – was die wohl vom neuen Projekt des Ex-Köln 50667-Darstellers halten?