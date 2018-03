War Timur Ülker (28) während Adam sucht Eva - Promis im Paradies die ganze Zeit liiert? Der Musiker aus Leidenschaft wollte in der Nackt-Kuppelshow die Frau fürs Leben finden. Aber hatte der Ex-Köln 50667-Darsteller bereits zu Hause eine Liebste sitzen? Denn zwischen ihm und Islanderin Beabrice Bach lief trotz Umzug auf die "Insel der Liebe" rein gar nichts! Für viele Fans ein versteckter Hinweis auf eine vermeintliche Partnerin in Deutschland. Der Hottie erklärte jetzt gegenüber Promiflash: "Das Gerücht, dass ich während meiner Teilnahme bei ‘Adam sucht Eva' eine Freundin gehabt haben soll, ist falsch. Tut mir leid. Ich war die ganze Zeit Single, bin die ganze Zeit Single."



