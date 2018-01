Spätestens jetzt weiß man, woher sie dieses Hammeraussehen hat! Emily Ratajkowski (26) ist nicht nur ein international gefragtes Model. Sie feierte auch Leinwand-Erfolge an der Seite von Ben Affleck (45) im Film "Gone Girl" oder neben Zac Efron (30) in "We Are Your Friends". Die Amerikanerin zeigt nun, woher sie ihre Beauty-Gene hat. Emilys Papa ist nämlich ein gut aussehender Mann!