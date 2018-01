Da ist selbst Chefjuror Dieter sprachlos: 2012 entschied sich Leon, sein Leben auf den Kopf zu stellen – und ließ sich drei Jahre später zum ersten Mal operieren. Er habe relativ früh gemerkt, dass etwas nicht stimmt. "Meine Familie hatte große Probleme damit, gerade meine Mutter. Aber ich habe den Schritt gemacht und habe die OPs so gut wie durch. Ich bereue keine einzige Sekunde!" , erklärt der 25-Jährige in der Show. Als Leon der DSDS-Jury seine persönliche Geschichte erzählt, staunt die nicht schlecht: "Du warst ein Mädchen? Ehrlich?", ist besonders Dieter total überrascht.

Auf die Offenbarung seines Teilnehmers hin will der Ex-"Modern Talking"-Star direkt Details wissen: "Und da haben sie dir ein Ding dran gemacht?", will sein CD-Joker Dieter wissen. Die komplette Umwandlung sei noch im Gange, er nehme aber bereits Hormone, erklärt Leon. Dadurch komme auch seine tiefe Stimme – und mit der singt sich der Schweizer mit "Amoi seg’ ma uns wieder" von Andreas Gabalier (33) direkt in den Recall!