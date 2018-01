Schnappt sich Daniele Negroni (22) die Musical.ly-Stars Lisa und Lena (15)? Der DSDS-Finalist aus dem Jahr 2012 wird als heißer Kandidat für das diesjährige Dschungelcamp gehandelt. Die Teilnahme würde sicher auch seiner Musikkarriere neuen Aufschwung geben. Doch nur darauf verlässt sich Daniele nicht. Er will mit den erfolgreichen Twins Lisa und Lena einen Song aufnehmen. Im Promiflash-Interview auf den Videodays 2017 in Köln formulierte er sein Angebot: "Also, das ist eine Aufforderung an Lisa und Lena. Wenn ihr Bock habt, kommt ins Studio. Wir klatschen den krassesten Song raus, den es gibt."