Wer steht an dem wohl wichtigsten Tag ihres Lebens an ihrer Seite? Am 19. Mai werden sich Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) in der St. George's Chapel auf dem Gelände von Schloss Windsor das Jawort geben. Um dem Druck der Öffentlichkeit bei der Festlichkeit standzuhalten, ist Meghan das Beisein ihrer engen Freundinnen wohl besonders wichtig. Doch wer wird ihre Brautjungfer?