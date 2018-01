Mama, Papa oder Bruder? Am 19. Mai feiern Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) auf Schloss Windsor ihre Traumhochzeit. Während schon erste Details zur Gästeliste und Entwürfe des möglichen Brautkleids durchgesickert sind, bleibt eine Frage noch ungeklärt: Wer wird die zukünftige Prinzessin bei ihrem Gang durch die St. George-Kapelle begleiten?

"Ich habe gehört, dass Meghan von ihrer Mutter zum Altar geführt werden möchte, was ein süßer Moment wäre", meinte ein Insider gegenüber Us Weekly. Wenn die Suits-Darstellerin tatsächlich ihre Mama Doria Ragland für diese ehrenvolle Aufgabe auswählen sollte, würde sie eine alte Tradition brechen, denn normalerweise übernimmt der Vater der Braut diesen Job. Weil der royale Bräutigam und seine Liebste ihren großen Tag sowieso auf ihre Weise feiern wollen, soll es bei der Trauung die eine oder andere Überraschung geben. "Bei der Hochzeit möchten sie die Dinge auf ihre Art machen. Obwohl sie immer auf die Traditionen und Ansichten der Älteren achten werden, geht es bei dem Tag um sie und darum, was sie tun wollen", verriet die Quelle.